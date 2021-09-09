Пермский край с рабочим визитом посетил президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Ректор Российского университета нефти и газа имени И.М. Губкина Виктор Мартынов и ректор Пермского национального исследовательского университета (ПНИПУ) Анатолий Ташкинов в присутствии губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова подписали Соглашение о сотрудничестве.

Документ предполагает организацию научного взаимодействия и реализацию исследовательских и образовательных проектов для развития филиала ПНИПУ в Когалыме, созданного при поддержке ЛУКОЙЛа. В рамках Соглашения запланирован академический обмен студентами и аспирантами, прохождение практики, совместные научно-исследовательские проекты.

Первый набор в корпоративную группу по бакалавриату «Нефтегазовое дело» организован в прошлом году, в этом – добавлен специалитет по геологии нефти и газа. Пока Компания ведёт строительство зданий филиала в Западной Сибири, которое завершится в 2023 году, студенты корпоративных групп учатся в Перми, впоследствии обучение будет перенесено в Когалым.

- Это будет один из самых современнейших центров, функционирующий в объединении с нашим научным проектным институтом. Студенты уже с первых курсов смогут выполнять научные работы и получать за это поддержку. В Когалыме появится единый комплекс, который позволит в том числе готовить специалистов для нашей компании, - отметил Вагит Алекперов.

Также Вагит Алекперов, Дмитрий Махонин, Виктор Мартынов и Анатолий Ташкинов провели встречу со студентами корпоративных групп, в рамках которой ответили на их вопросы. Здесь же состоялась презентация книги «Философия нефти», выпущенной в честь 30-летия ЛУКОЙЛа. Издание содержит ответы на самые популярные вопросы о нефтяной отрасли и ориентировано на массовую аудиторию – студентов профильных вузов, молодых специалистов и партнеров Компании, общественников и представителей региональной власти.

НАША СПРАВКА

Пермский политехнический университет – стратегический партнер и один из ключевых поставщиков кадров для ЛУКОЙЛа. Компания активно поддерживает университет, совершенствуя его материально-техническое оснащение, а также обеспечивая выплату именных стипендий, грантов студентам и преподавателям вуза. В 2019 году подписано трехстороннее соглашение между ЛУКОЙЛом, ПНИПУ и мэрией Когалыма о создании в городе филиала политехнического университета.