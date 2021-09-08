«Молот» усилился еще одним форвардом ярославского «Локомотива»

Фото: ХК "Локомотив"

В расположение ХК «Молот» прибыл 20-летний форвард ярославского «Локомотива» Степан Никулин. Об этом рассказали в клубной пресс-службе.

Степан Никулин – воспитанник ярославской школы хоккея. Прошедший сезон провел в МХЛ, где сыграл в 59 матчах регулярного чемпионата. В них он набрал 74 очка результативности (33 забитых шайбы и 41 голевая передача) при показателе полезности «+48». В плей-офф МХЛ провел 16 матчей, где отметился 12 забитыми шайбами и двумя голевыми.

В «Молоте» молодой форвард будет высутпать под номером 20.

Напомним, «Молот» является клубом-партнером ярославского «Локомотива». «Железнодорожники» регулярно отправляют за практикой в Пермь своих молодых игроков.

Ранее «молотобойцы» стартовали в ВХЛ с победы. Со счетом 4:3 пермяки обыграли в родных стенах «Ростов». Следующий матч подопечные Альберта Логинова проведут также дома. Вечером 8 сентября пермские хоккеисты примут «Тамбов» (0+).

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