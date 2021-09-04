Пермский ХК«Молот» представил полный состав на новый сезон

Фото: ХК "Молот"

Пермский ХК «Молот» огласил полный состав на новый сезон ВХЛ-2021/2022. Как сообщили в клубной пресс-службе, в него вошли 4 вратаря, 11 защитников и 18 нападающих.

Полный состав команды выглядит следующим образом.

Вратари: Кирилл Черепанов, Игорь Тяло, Филипп Долганов и Владислав Окоряк

Защита: Антон Лукичев, Дмитрий Тювилин, Денис Ванин, Григорий Глебов, Илья Миронов, Артем Ощепков, Александр Игошев, Антон Капотов, Арсений Ерохин, Константин Гавриленко, Давид Мнацян

Нападение: Илья Чефанов, Александр Дарьин, Павел Поносов, Алексей Шубин, Игорь Зенчиков, Егор Манин, Дмитрий Воробьев, Иван Захарчук, Камиль Шиафотдинов, Дмитрий Левашов, Денис Цыганов, Матвей Банников, Руслан Шайхулов, Денис Кондратьев, Сергей Александров, Егор Кравченко, Дмитрий Мехоношин, Даниил Сероух

Напомним, ранее «молотобойцы» представили капитана команды – им стал воспитанник пермской школы хоккея Арсений Ерохин. Его ассистентами стали Иван Захарчук и Григорий Глебов.

Сезон «Молот» начнет 6 сентября. В родных стенах пермяки примут ХК «Ростов» (0+).

Игра пройдет без зрителей. Трансляцию игры можно посмотреть на официальном Youtube-канале клуба.