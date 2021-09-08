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Общество8 сентября 2021 7:24

В Перми в первый отопительный день тепло подали в 70 объектов социальной сферы

Также отопление включили в 43-х жилых домах
Григорий СЕРЕДКИН
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Тепло в наши дома приходит постепенно.

Тепло в наши дома приходит постепенно.

Фото: архив "КП"

В краевой столице в первый день осеннего отопилетльного сезона тепло подали в 63 объекта образования (школы и детсады), 3 учреждения культуры и 4 спортивных учреждения. Помимо объектов соцсферы, тепло появилось в 43-х жилых домах. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, что в Перми уже начали работать «горячие линии» по вопросу подачи отопления. При звонке на горячую линию нужно сообщить адрес помещения, краткое описание проблемы. Например, отсутствует отопление в доме или в квартире или наблюдается неравномерный прогрев отопительного прибора по стояку. А затем назвать фамилию, имя, отчество, и, по желанию, контактный телефон.