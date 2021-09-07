Ближайший домашний матч «Амкара» вновь посетят не более 250 болельщиков

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

ФК «Амкар-Пермь» начал продавать билеты на ближайший домашний матч команды с ФК «Новосибирск» (0+). Приобрести их можно в официальной группе футбольного клуба «ВКонтакте».

Клуб вынужден сохранить текущие ограничения посещаемости. Так, на стадионе смогут быть всего 500 человек, включая футболистов и тренеров, судей, журналистов, волонтеров, охраны и врачей. На игру попадут около 200-250 болельщиков.

Чтобы попасть на игру, нужно предъявить билет, паспорт, а также один из трёх документов:

1. Сертификат вакцинации

2. Отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до начала игры

3. Сертификат переболевшего ковидом

Напомним, матч «Амкар» - «Новосибирск» состоится 16 сентября на поле пермского стадиона «Звезда».

Ранее «Амкар» одержал две выездные победы – над ижевским «Зенитом» (1:0) и «Торпедо» из Миасса (2:0). Подопечные Рустема Хузина располагаются на втором месте турнирной таблицы группы «4» ФНЛ-2.

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