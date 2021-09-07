В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 460 человек

Общее число инфицированных с начала пандемии в Пермском крае - 91 016. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Свежая сводка о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Пермском крае такая: новых случаев – 460. Роспотребнадзор сообщает, что 71 человек проходит лечение в больницах, 389 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших 59 детей. Скончались за сутки – 24 пациента с ковидом, на 7 августа в регион скончались уже 4260 человек.

Общее число инфицированных с начала пандемии в Пермском крае - 91 016.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Дмитрий Махонин рассказал, почему не поставил прививку от коронавируса

Губернатор рассказал о вакцинации и ситуации с коронавирусом в Пермском крае (Подробнее...)