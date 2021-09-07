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Общество7 сентября 2021 11:50

В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 460 человек

Общее число заболевших с начала пандемии перевалило за 91 тысячу
Анна Маркова
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Общее число инфицированных с начала пандемии в Пермском крае - 91 016.

Общее число инфицированных с начала пандемии в Пермском крае - 91 016.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Свежая сводка о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Пермском крае такая: новых случаев – 460. Роспотребнадзор сообщает, что 71 человек проходит лечение в больницах, 389 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших 59 детей. Скончались за сутки – 24 пациента с ковидом, на 7 августа в регион скончались уже 4260 человек.

Общее число инфицированных с начала пандемии в Пермском крае - 91 016.

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