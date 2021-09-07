Дмитрий Махонин пока не вакцинировался от коронавируса.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин сообщил на встрече с журналистами пермских СМИ, что власти ничего не скрывают о ситуации с коронавирусом. По словам Махонина, главное - предотвращение смертей. Сам губернатор региона пока не вакцинировался: «Как только антитела снизятся, буду вакцинироваться», - сказал Дмитрий Махонин.

- У нас уровень смертности один из самых низких и это заслуга врачей, - сказал Махонин. - Касатов (главный врач ПККБ, ред.) мне каждое утро присылает сводки.

Напомним, 17 сентября 2020 года появилась информация о том, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ушел на больничный, у него него обнаружили коронавирус.

Также Дмитрий Махонин призвал родителей не отправлять в школу детей с температурой.