Дмитрий Махонин: Логотип 300-летия Перми выбран окончательно

Фото: www.permkrai.ru

В Перми проходит встреча губернатора Дмитрия Махонина с представителями СМИ. Глава региона ответил на вопрос о логотипе к 300-летию Перми. Он сказал, что несмотря на критику в соцсетях, логотип к юбилею Перми-300 утвержден окончательно.

- Какой бы логотип мы не представили, реакция была бы точно такой же, - сказал Дмитрий Махонин. - За этот логотип проголосовало большинство экспертов. Буква «П» сначала тоже никому не нравилась, это вопрос нашего восприятия действительности.

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