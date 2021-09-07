Дмитрий Махонин раскритиковал работу главы Индустриального района

Дмитрий Махонин встречается с редакторами пермских СМИ. Фото: архив "КП"

В Перми проходит встреча губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с главными редакторами прикамских СМИ. Отвечая на вопросы, губернатор региона сказал, что крайне недоволен работой главы Индустриального района.

- Вся улица мира превращена в Шанхай, - говорит Дмитрий Махонин. - На остановке Стаханова просто беспредел. Кругом стоят фуры, с которых идет розничная торговля. Если уберем халабуды возле ЦУМа, город будет иметь совсем другой вид.