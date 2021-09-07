В квартире в центре Перми обнаружили труп

Мужчину, который перестал выходить на связь, обнаружили погибшим в квартире. Фото: архив "КП"

В Перми родственники мужчины, который проживает в доме на Комсомольском проспекте несколько дней не выходил на связь. По информации источника, они обратились к спасателям и в полицию, чтобы открыть дверь квартиры.

Спасатели через общий балкон проникли в квартиру и открыли дверь. К несчастью, подозрения родственников оправдались, мужчина был в квартире, он скончался. Причины произошедшего будут выяснять эксперты.

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