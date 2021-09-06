В Перми с 14-этажного дома выпал мужчина

Трагический случай произошел на улице Хрустальной в Перми. Фото: архив "КП"

В Перми в воскресенье, 5 августа, с 14-этажного дома по улице Хрустальная, 30, произошел трагический случай – из окна выпал 60-летний мужчина. По информации источника, все случилось днем, около 14 часов.

Тело мужчины обнаружили на козырьке подъезда. Жильцы дома вызвали экстренные службы. Снимать с козырька, погибшего пришлось спасателям, медикам лишь оставалось констатировать его смерть. В произошедшем разбирается полиция.

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