В Перми у Цирка развернут мобильный пункт вакцинации от коронавируса

Вакцинировать пермяков будут "Спутником-Лайт" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 8 сентября, у Цирка вновь развернут мобильный пункт вакцинации от COVID-19. Сделать прививку можно будет бесплатно и без записи с 10:00 до 18:00. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС. Вакцинировать пермяков будут "Спутником-Лайт".

«Спутник-Лайт» - однокомпонентная вакцина, которая обладает большей скоростью иммунного ответа, по сравнению с двухкомпонентым «Спутником- V». Выработка антител начинается уже через неделю после прививки. Через месяц количество антител достигает максимума и сохраняется до полугода. Такой экспресс-эффект, по заверению разработчиков, может пригодиться для быстрого формирования коллективного иммунитета во время очередной волны коронавируса.

Накануне Федеральный Минздрав поставил перед Пермским краем новую планку по вакцинации: если до 1 сентября необходимо было привить 60% взрослых жителей региона (было привито 56%. - Ред.), то сейчас эта цифра выросла до 80%. А это - еще миллион человек плюс к тем 600 тысячам, что уже вакцинированы. Причем сделать это нужно до 1 ноября.

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