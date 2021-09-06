До ноября нужно привить от коронавируса еще миллион пермяков

Самыми сознательными в вопросе вакцинации оказались медики. Они находятся в эпицентре борьбы с пандемией и реально осознают, чем грозит коронавирус. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Третий месяц в Пермском крае лютует третья волна коронавируса, ежедневно болезнь диагностируют почти у 500 человек. Для лечения заболевших перепрофилированы 6000 коек. Медиков и медсестер не хватает, закрыты плановые приемы.

- У врачей есть опыт, есть медикаменты и кислород, необходимый для лечения таких больных, но нам сложно что-то сделать с той реальностью, что из 100 госпитализированных пациентов 10 человек, несмотря на оказанную медицинскую помощь, все равно умирают, - выступила на Заседании Совета глав муниципальных образований Пермского края министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. - Не погибнет только тот, кто привьется: в Пермском крае не зарегистрировано еще ни одного случая смерти пациента, который был бы привит. И чтобы остановить это бесконечное шествие COVID-19, нам нужно вакцинироваться. И чем быстрей мы это сделаем, тем быстрей наступит нормальная жизнь!

Федеральный Минздрав поставил перед Пермским краем новую планку по вакцинации: если до 1 сентября необходимо было привить 60% взрослых жителей региона (было привито 56%. - Ред.), то сейчас эта цифра выросла до 80%.

А это - еще миллион человек плюс к тем 600 тысячам, что уже вакцинированы. Причем сделать это нужно до 1 ноября.

- Задача эта, скажу, сложно выполнимая, - отметила министр. - Сейчас у нас работают 252 прививочные бригады, за сутки они могут вакцинировать 16 тысяч человек. К проведению вакцинации мы готовы привлечь педиатров и стоматологов, и если люди пойдут прививаться, то нам придется сделать этот шаг.

Сейчас увеличивается и количество поставляемой в край вакцины. Если с декабря по апрель к нам завезли 190 тысяч комплектов, то за один август - 261 тысячу доз. Как только поступает вакцина, она сразу же распределяется в лечебные учреждения. На начало сентября свободны 125 тысяч слотов, а вот такого же количества желающих прийти на вакцинацию пока нет.

- Чтобы стимулировать людей, с 6 сентября в Пермском крае запускается беспрецедентная акция: среди лиц 60+, которые придут и привьются, разыграют 300 призов, самый главный из которых - автомобиль, - пояснила Анастасия Крутень. - Записаться на вакцинацию можно на сайте Госуслуг. Вакцины, которые есть в наличии: «Спутник V» и «Спутник Лайт». И они позволяют достичь наиболее эффективного иммунного ответа. Почему акция проводится среди лиц старше 60 лет? Потому что когда такие пациенты заболевают COVID-19, они дают очень высокий процент смертности. По официальной статистике, 80% всех умерших - это лица старше 60 лет.

КСТАТИ

Самыми сознательными в вопросе вакцинации оказались медики (вакцинировались 91%). Они находятся в эпицентре борьбы с пандемией и реально осознают, чем грозит коронавирус. На втором месте - педагоги (привиты 66%), далее - работники соцсферы, где привито 65%.

Отстает сфера обслуживания, где процент привитых самый низкий, а ведь эти люди постоянно контактируют с клиентами и могут стать источником распространения инфекции.

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