Отопительный сезон в Перми начнется с 7 сентября

В ближайшее время стартует подача тепла и в жилые дома. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Перми с 7 сентября стартует отопительный сезон. Об этом сообщил глава Перми Алексей Дёмкин на своей странице в Instagram. В первую очередь тепло поступит в социальные объекты, а уже потом в квартиры горожан.

- Начало сентября в этом году выдалось холодным и дождливым, - написал Алексей Дёмкин. - При такой погоде в помещениях достаточно быстро становится прохладно и влажно. Дожидаться нормативной пятидневки с температурой ниже +8, чтобы начинать отопительный сезон, не будем. Принял решение начать запускать отопление в социальную сферу: детские сады, школы, больницы уже с 7 сентября. В ближайшее время стартует подача тепла и в жилые дома, о точной дате сообщу. Учитывая рельефность нашего города, обычно этот процесс занимает 2-3 недели.

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