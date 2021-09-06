Жители двух микрорайонов Перми встретили осень без горячей воды

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Нам надоело греть воду в тазиках и кастрюльках! - возмущается жительница многоэтажки на улице Уинской. - Мы дома уже в куртках ходим. А ведь нам обещали, что с приходом осени все будет готово к отопительному сезону!

Глава Перми поручил коммунальщикам подготовить город к отопительному сезону к 1 сентября. А начальник департамента ЖКХ Александр Власов в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) призывал сообщать в администрации районов, если где-то не успеют к первому дню осени закончить опрессовку и пустить горячую воду. Объяснял, что это - серьезное нарушение, за которое будут штрафовать.

И вот выясняется, что жители сразу двух микрорайонов Мотовилихи - Садового и Городских горок - до сих пор сидят без горячей воды. Управляющие компании предупредили жителей, что отключение горячего водоснабжения продлено в связи с ремонтом тепловых сетей, о чем компания ПСК известила телефонограммой.

Получается, что горячей воды нет не потому, что в домах где-то что-то прохудилось, а из-за неполадок на магистральных теплосетях. Выходит, что два больших микрорайона по большому счету до сих пор не готовы к холодам.

Как объяснил Александр Власов, согласно нормативам, объявить отопительный сезон обязаны, если среднесуточная температура в течение 5 дней будет ниже 8 градусов. Пермские синоптики не исключают, что такое похолодание может случиться уже на этой неделе. Понятно, что квартиры, в которые не подается горячая вода, остывают быстрее.

Из-за чего же все-таки два больших микрорайона в Перми остались без горячей воды?

В Пермской сетевой компании сообщили, что работы по устранению неполадок в последние дни проводились на ключевой тепловой магистрали, которая проходит по улице Самаркандской и питает теплом Садовый и Городские горки.

В понедельник днем, 6 сентября, в компании сообщили, что увеличили число ремонтных бригад и начали нормализовывать режим подачи теплоносителя по этой теплотрассе.

- Кроме того, сейчас у нас проходят мероприятия по разворачиванию подключения к отопительному сезону детских садов, школ, больниц. При первом серьезном похолодании, когда уже пойдут заморозки, будем готовы начать подавать теплоноситель в объекты социальной сферы, а затем и в дома, - пообещали в Пермской сетевой компании.

Между тем глава Перми Алексей Дёмкин сообщил на своей странице в Instagram о том, что отопительный сезон в Перми стартует с 7 сентября:

- Начало сентября в этом году выдалось холодным и дождливым, - написал Алексей Дёмкин. - При такой погоде в помещениях достаточно быстро становится прохладно и влажно. Дожидаться нормативной пятидневки с температурой ниже +8, чтобы начинать отопительный сезон, не будем. Принял решение начать запускать отопление в социальную сферу: детские сады, школы, больницы уже с 7 сентября. В ближайшее время стартует подача тепла и в жилые дома, о точной дате сообщу. Учитывая рельефность нашего города, обычно этот процесс занимает 2-3 недели.

КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ?

Сообщаем телефоны, по которым можно сообщить о проблемах с горячим водоснабжением и подготовкой к отопительному сезону в вашем доме.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Перми:

- приемная - 212-29-55 (для записи на личный прием к руководству);

- отдел муниципального жилищного контроля - 212-16-12;

- отдел по работе с жилищным фондом - 212-34-54.

Отделы ЖКХ администраций районов:

- Дзержинский район - 246 -61-37; - Индустриальный район - 227-94-14; - Кировский район - 283-31-78; - Ленинский район - 212-13-63; - Мотовилихинский район - 260-37-77; - Орджоникидзевский район - 263-47-26; - Свердловский район - 244-40-13; - поселок Новые Ляды - 295-85-82.