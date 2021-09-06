Видео столкновения машины «скорой» и легковушки в Перми

Водитель "скорой" промчался на красный сигнал светофора.

Момент столкновения машины "скорой помощи" и легковушки в Перми попал на видео. Напомним, авария произошла утром в понедельник на шоссе Космонавтов.

На видео автомобиль медиков мчится по дороге, объезжает по пустой встречной полосе автомобили, которые остановились на красный сигнал светофора и выезжает на перекресток. В этот момент белому туда выезжает "Volkswagen Polo". По предварительной информации ГИБДД, водитель спецмашины не убедился в том, что его пропускают и выехал на перекресток.

От удара "скорая" едва удерживается на колесах, а легковушку отбрасывает на бордюр. Иномарка сильно повреждена, водителя оказался зажат в машине и получил серьезные травмы, мужчину извлекали из нее спасатели.

По информации Минздрава, водитель госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу.

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