Водитель в тяжелом состоянии: в Перми в ДТП попала машина «скорой помощи»

ДТП на шоссе Космонавтов с участие "скорой". Фото: кадр видео "Плохие новости - Пермь 18+".

В Перми утром в понедельник на шоссе Космонавтов произошло серьезное ДТП. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. На видео - машина «скорой помощи» с разбитым капотом стоит на дороге напротив ТЦ «Планета», за ней стоит еще одна «скорая», по всей видимости, в аварии пострадали люди.

Также на кадрах видно второго участника ДТП - легковой автомобиль. Водитель пробил ограждение, рядом с ним находятся сотрудники МЧС, которые также приехали на место ДТП.

В Министерстве здравоохранения Пермского края прокомментировали произошедшее.

"ДТП произошло в понедельник утром. Пострадал водитель легкового автомобиля, он госпитализирован в тяжелом состоянии. В машине скорой медицинской помощи пациентов не было", - сообщили в пресс-службе Минздрава.