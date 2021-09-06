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Происшествия6 сентября 2021 12:19

Бездомная собака напала на ребенка на детской площадке в Перми

8 летний мальчик получил травмы
Анна Маркова
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В Перми бездомная собака напала на мальчика.

В Перми бездомная собака напала на мальчика.

Фото: Майя Гусейнова

В Перми 5 сентября в Орджоникидзевском районе бездомная собака напала на ребенка. По информации источника «КП», случай произошел на детской площадке возле дома по улице Бушмакина, 94. Около 19.30 она напала на 8-летнего мальчика и укусила. Ребенка отвезли в травмункт, ему предстоит лечение.

Напомним, еще один случай нападения собаки на ребенка произошел в Перми 1 сентября в микрорайоне Чапаевский. Там собака напала на 8-летнего мальчика. По информации источника, это произошло в частном дома по улице Еловая. Домашнее животное напало на ребенка и кусало за голову. Травмы ребенок получил серьезные.