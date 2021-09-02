В Перми собака откусила ухо 8-летнему мальчику

Хозяйская собака напала на ребенка в Перми. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Перми 1 сентября в микрорайоне Чапаевский собака напала на 8-летнего мальчика. По информации источника, это произошло в частном дома по улице Еловая. Домашнее животное напало на ребенка и кусало за голову. Травмы ребенок получил серьезные, животное откусило мальчику ухо, ему вызвали «скорую», медики отвезли пострадавшего в больницу.

- Ребенок получает весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий в отделении оториноларингологии КДКБ, - рассказали в пресс-службе больницы. - Состояние удовлетворительное. Его жизни ничего не угрожает.

В УМВД по городу Перми сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка, другие подробности не сообщаются.