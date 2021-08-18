В Перми пациент больницы выпал из окна и умер

. Фото: Василий Вахрин

В Перми 83-летний пациент больницы выпал из окна и умер.

Как сообщает источник, знакомый с ситуацией, ЧП произошло днем 17 августа в Городской клинической больнице имени Тверье (улица Братьев Игнатовых, 2). Пациент выпал из окна второго этажа палаты и рухнул в оконный приямок. Перед этим он нанес себе увечья. Медикам лишь оставалось констатировала смерть мужчины. Врачи не смогли достать тело и вызвали бригаду спасателей.

В пресс-службе СКР по Пермскому краю сообщили, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

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