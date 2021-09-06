МЧС предупреждает жителей Прикамья о заморозках в ночь с 6 на 7 сентября

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Краевое МЧС предупреждает жителей и гостей региона о заморозках в Прикамье, которые прогнозируются в ночь с понедельника на вторник. Так, по данным ЦГМС, температура воздуха может упасть до -2 градусов. Прогнозируются и дожди.

Днем воздух прогреется до +9…+12 градусов. Жителям края рекомендуется одеваться по погоде, а также следить за исправностью электрических печей и отопительных приборов. Водителям – быть внимательнее на дорогах.

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