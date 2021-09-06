Похоже, что осень в Прикамье уверенно вступила в свои права. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае осень уверенно вступает в свои права и всю неделю будет показывать нам то, на что способна. Синоптики говорят, что тепла можно не ждать, впереди нас ждут холодные и дождливые дни, возможны даже заморозки и мокрый снег. По информации научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и Я» к нам будет поступать арктический воздух, из-за которого температура воздуха будет ниже нормы в на 3-4°.

В понедельник, 6 сентября, днем облачно, небольшой дождь. Температура воздуха ночью +2…+7° (при прояснениях заморозки до −1°), днем не больше +12°, днем порывы до 13 м/с.

7 сентября ночью жителей восточных районов может удивить мокрый снег, в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью 0…+5°, при прояснениях заморозки до −3°, днем +7…+12°.

8 сентября снова дожди, не исключен мокрый снег. Ночью +1…+6°, ночью возможны заморозки до −2°, днем +7…+12°.

В четверг тоже придется взять с собой зонты, возможен дождь. Ночью всего +2…+7°, днем воздух прогреется до +9…+14°. Ветер юго-западный 3-8 м/с, днем порывы до 15 м/с.

Последний рабочий день на неделе не станет исключением, опять дожди ночью +5…+10°, по северу 0…+5°, днем +8…+13°. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с.

С прогнозом на выходные синоптики пока осторожничают, предварительно в субботу погода будет похожа на ту, что планируется на неделе, а с воскресенья возможно небольшое потепление.