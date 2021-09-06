«Звезда» потерпела третье выездное поражение подряд

Фото: ФК "Звезда"

Пермский ФК «Звезда» в рамках группы «4» ФНЛ-2 на выезде проиграл «Спартаку» из Туймазов. Матч состоялся 5 сентября и завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев. Голами в составе пермяков отметились Вадим Конюхов и Илья Карпук.

Поражение «Звезды» стало третьим выездным для команды Константина Парамонова подряд. Ранее «Звезда» проиграла омскому «Иртышу» (0:1) и барнаульскому «Динамо» (1:3). После дома обыграла «Носту» - 2:0.

После 7 матчей чемпионата «Звезда» занимает в турнирной таблице 9 строчку. У команды 3 победы, 1 ничья и 3 поражения. А также 10 очков в активе.

Следующий матч пермяки проведут 12 сентября в Ульяновске. Соперник – местная «Волга» (0+).

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