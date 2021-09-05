Житель Прикамья высадил 250 кустов мака, чтобы печь вкусные булочки

Вот такой мак вырос на огороде у прикамца. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

На огороде у 47-летнего жителя деревни Тойкино в Большесосновском районе сотрудники полиции обнаружили 250 кустов мака. Он объяснил, что хотел маковыми семенами посыпать булочки.

Полицейские изъяли мак и отправили растения на экспертизу. Эксперты установили, что в них содержатся наркотические вещества.

- Житель деревни объяснил, что приобрел семена мака весной и посеял их у себя в огороде, планируя использовать в дальнейшем для выпечки хлебобулочных изделий, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

Теме не менее против огородника возбудили уголовное дело по статье о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства. По этой статье ему грозит до 2 лет лишения свободы.

В 2018 году такой же любитель маковых булочек – 64-летний ветеран труда из Пермского района получил год условно – он вырастил у себя в огороде 467 кустов мака. Но тогда в дело вмешался депутат Госдумы Игорь Сапко, попросив не наказывать слишком строго «макового дедушку».

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