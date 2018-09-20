В Прикамье 64-летнего ветерана труда осудили за то, что он выращивал на огороде мак

СЕГОДНЯ 17:46 2018-09-20T18:02:49+03:00

На суде Игорь Трошев отрицал свою вину. Фото: с видео телеканала "Рифей-Пермь".

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- Ну вот, теперь меня односельчане называют не иначе, как наркобарон, - горестно шутит сейчас Игорь Трошев.

Игоря Яковлевича, жителя поселка Мокино Пермского района, районный суд приговорил к 1 году лишения свободы условно. А прокурор просил для него - три года условно.

- Теперь к моему званию ветерана труда добавилось еще одно – судимый, - невесело улыбается Игорь Трошев.

Игорь Трошев расплакался после приговора суда. Фото: с видео телеканала "Рифей-Пермь".

Он с детства работал на ферме скотником. Выйдя на пенсию, продолжает трудиться – ремонтником, обслуживал поселковые теплосети. Живут они вдвоем с женой-инвалидом. На жизнь пенсий и заработка, как говорит ветеран, вполне хватает: взрослые дети давно разлетелись. Огородом, по его словам, занимался в свободную минутку. Если где и росли сорняки, не убирал их, времени не хватало.

Игорь Трошев уверяет, что не знает, откуда на его огороде взялся мак. Фото: с видео телеканала "Рифей-Пермь".

Однажды на огород ветерана пришли полицейские. С ними был и сосед.

- Это понятой, - показали они на него. - Нам поступил сигнал.

Стали ходить по огороду и рвать кустики мака. А потом на Игоря Трошева завели уголовное дело – по статье о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества, в особо крупном размере.

На суде ветеран разводил руками: «Да зачем мне их было культивировать? Я их не пропалывал, не поливал. Не знаю, откуда взялся этот мак. Я эти кустики сорняками считал».

В качестве эксперта следователи пригласили профессора Пермского аграрно-технологического университета. Ему показали фотографии огорода Игоря Яковлевича, которые сделали полицейские перед тем, как уничтожить урожай.

- Этот эксперт в своем заключении указал, что кусты растут по огороду хаотично – где придется, в грядках с клубникой, меж стеблей чеснока, - говорит адвокат Трошева Егор Михайлов. – На суде сторона обвинения напирала на то, что огород ветерана обнесен забором, поэтому, мол, мак никто не мог ему «подсеять». Забор есть, но калитка, как объясняет мой клиент, никогда не запиралась. И зачем ему выращивать «наркотические» растения? Мы сделали экспертизу у нарколога: наркотики он не употреблял, среди его родных также нет наркозависимых.

Кусты мака росли по всему огороду. Фото: с видео телеканала "Рифей-Пермь".

Как сообщает адвокат, сейчас они с подзащитным решают вопрос – подавать апелляцию в вышестоящие инстанции или нет.

- Игорь Яковлевич пока не решил, стоит ли ему это делать, - говорит Егор Михайлов.

Тем временем, сторона обвинения настаивает на том, что приговор был вынесен вполне обоснованно.

- С личного земельного участка подсудимого было изъято правоохранительными органами 467 кустов выросшего мака, всего около 4 килограммов растений, - сообщили в краевой прокуратуре. - При этом раньше Трошева предупреждали сотрудники полиции, чтобы он сам уничтожил посадки мака, но он этого не сделал. В ходе экспертизы было установлено, что этот вид мака является опийным, разводится только при специальном уходе и самостоятельное произрастание его в уральской климатической зоне невозможно.