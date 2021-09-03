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Происшествия3 сентября 2021 15:06

В Перми задержанный мужчина довольно странно вел себя в стенах полиции

Он и сознался в преступлении, и в то же время отрицал вину
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
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Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В дежурную часть Мотовилихинского района Перми поступило сообщение о том, что в кладовое помещение на улице Старцева проникли неизвестные и украли велосипед и газовое оборудование.

Полицейские приехали на место, просмотрели запись с камер наблюдения и установили личность воров. Когда стражи порядка задержали первого подозреваемого - 31-летнего мужчину - он рассказал, где его подельник. Обоих доставили в отдел, они признались в преступлении, но один из них начал вести себя достаточно странно.

- За что вас задержали? - спросил полицейский.

- Что я, якобы, крал велосипед, у меня нога кривая, какой велосипед, да, может быть, я взял, я сказал, - ответил мужчина.

- Следователем возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Похищенное имущество было обнаружено в одном из пунктов приема металла. Ранее судимые злоумышленники заключены под стражу, расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В Перми задержанный мужчина вел себя очень странно в стенах полиции. Видео; ГУ МВД по Пермскому краю

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