Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Фото: скриншот видео

Вечером 6 августа трое вахтовиков из Пермского края, приехавшие на заработки в Нижнекамск, выпивали во дворе дома по улице Студенческой, 10Б. Недалеко от них компания нижнекамцев отмечала день рождения. Приезжие вели себя довольно шумно и не раз жители дома просили их не кричать.Но компания не торопилась успокаиваться. Тогда в дело решили вмешаться нижнекамские ребята.Слово за слово - началась драка.

В какой-то момент самый молодой из компании - 17-летний житель Краснокамска - достал травматический пистолет и стал стрелять в воздух. В ответ от нижнекамцев полетели бутылки и несовершеннолетний парень получил резаную рану шеи. Через какое -то время на место происшествия приехали правоохранители и успокоили всех участников конфликта.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Кроме того, на всех составлены административные материалы за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время. На мужчину, применившего оружие, составлен административный протокол по статье «Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах». Кроме того, молодой человек, устроивший стрельбу, изначально пытался запутать оперативников, называя не свои данные, потому что находится в федеральном розыске как без вести пропавший: убежал из детского дома. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в МВД по Нижнекамскому району.