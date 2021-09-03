Ближайшие домашние матчи «Молота» пройдут без зрителей

Фото: ХК "Молот"

Пермский ХК «Молот» проведет ближайшие домашние матчи без зрителей. Об этом рассказали в клубной пресс-службе.

К большому сожалению, в связи с непростой эпидемиологической ситуацией ближайшие домашние матчи ХК «Молот» пройдут без зрителей. Это вынужденная мера и мы надеемся, что спустя короткое время мы вновь сможем встретиться на арене УДС «Молот», - пояснили в клубе.

Все матчи покажет клубный Youtube-канал. Напомним, первая игра «Молота» в новом сезоне состоится 6 сентября. Соперник – ХК «Ростов». Продолжат серию поединки с воронежским «Бураном» (8 сентября), «Тамбовом» (10 сентября) и тульским АКМ (12 сентября, все - 0+).

Напомним, ранее в пермском клубе выбрали капитана. Им стал защитник Арсений Ерохин.