«Молот» выбрал нового капитана

Фото: ХК "Молот"

Пермский ХК «Молот» определился в капитаном и его ассистентами на новый сезон-2021/2022. Капитаном команды стал 27-летний защитник, воспитанник пермской школы хоккея Арсений Ерохин, сообщила клубная пресс-служба.

Его ассистентами будут защитник Григорий Глебов и форвард Иван Захарчук.

За пермский клуб Арсений Ерохин ранее выступал с 2011 по 2019 год и за это время провел 303 матча, в которых набрал 54 очка за результативность (24 забитых шайбы и 30 голевых передач). До возвращения в Пермь выступал в ВХЛ в рядах ташкентского «Хумо» и тольяттинской «Лады».

Напомним, новый сезон «Молот» начнет уже 6 сентября. Дома пермяки примут ХК «Ростов» (0+). Начало встречи – в 19:00.