Родственники снова выходят на поиски пропавшей в Пермском крае Надежды Виноградовой

Надежда Виноградова пропала 18 июня в Александровске.

В Пермском крае родственники пропавшей в июне 34-летней Надежды Виноградовой организуют сбор на ее поиски. Они пройдут 4 августа в Александровске. Прошло больше двух месяцев, как пропала Надежда, дома женщину ждут муж и две дочки.

- Мы обращаемся к жителям Александровска и близлежащих городов, огромная просьба, помогите нам в поисках нашей Нади, - говорят родственники пропавшей женщины. - В основном, к нам приезжали волонтеры из других городов, сейчас поиск волонтерами закрыт, так как прошло много времени. Сейчас, нас собирается 6-7 человек, а это катастрофически мало.

Если вы хотите помочь семье Надежды Виноградовой в поисках, просьба сообщить до 10.00 4 сентября по телефону - 89027983310 звонить можно в любое время.

Поиски пройдут в субботу, 4 сентября. Сбор в 12.00 в кафе возле заправки Лукойл. С собой: вода, перекус, фонарик. Одежда по погоде, возможна лесополоса, собаки приветствуются.

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