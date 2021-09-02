Пермскому краю выделили 140 школьных автобусов

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В новом учебном году в семь регионов Российской Федерации отправят новые школьные автобусы.

- Прежде всего получат автотранспорт Пермский край, Республика Башкортостан, Омская область, Республика Татарстан, Ростовская область, Нижегородская область, Удмуртская Республика. В эти регионы по программе будет отправлено более 3 тысяч новых автобусов, - заявила на заседании штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова

В Пермский край поставят 140 школьных автобусов. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчеркнул важность этой помощи.

- В сфере образования для нас одна из первостепенных задач – создавать равные возможности для качественного образования. Наличие современного и безопасного транспорта в отдаленных населенных пунктах Пермского края помогает решить эту проблему, - отметил глава региона.

Всего в Пермском крае ездят на школьных автобусах на учебу 21 тысяча учеников.

- В прошлом году за счет федеральной и краевой поддержки мы смогли обновить весь автопарк по 2011 год включительно, - сказала министр образования Пермского края Раиса Кассина. - Все автобусы в первую очередь распределяются по тем территориям, где транспорт выпущен более 10 лет назад. Заявленная партия от федерации позволит полностью обновить автобусы 2012 года выпуска, частично – 2013 года изготовления.