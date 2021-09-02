Пермский депутат Госдумы предложил обязать школьников учить гимн России

Игорь Сапко. Фото: личная страница Facebook

Пермский депутат Госдумы Игорь Сапко предложил обязать школьников учить гимн России. Соответствующие предложения политик направил в адрес Министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

- У меня есть правило - всегда петь Государственный гимн РФ, когда он звучит на официальных мероприятиях. Вчера на линейках в День знаний был печально удивлен, что наши школьники не знают текст гимна, а некоторые - и вовсе о его существовании. Считаю, что знание и исполнение торжественного текста Сергея Михалкова будет способствовать реализации одного из важнейших принципов государственной политики в сфере образования - воспитание гражданственности и патриотизма, - написал на своей странице в facebook Игорь Сапко.

Кстати, накануне министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина заявила, что «Школы будущего - это школы без границ и стен». В интервью «Комсомолке» министр рассказала, каким будет новый учебный год.