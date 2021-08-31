Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина: «Школы будущего - это школы без границ и стен»

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Раиса Алексеевна, поздравляем Вас и все педагогическое сообщество региона с новым учебным годом! Давайте начнем разговор с того, что волнует сегодня всех родителей, детей и самих педагогов: не грозит ли школьникам удаленка?

- Сегодня никто не может достоверно знать, как будет складываться ситуация с коронавирусом дальше. Начинаем учебный год мы в очном режиме. Мы убеждены, что это единственно правильный способ обучения, и очень надеемся, что дистанционного обучения не случится. Образовательный процесс - это не только процесс обучения и получения знаний. Это и процесс воспитания, а в возможность воспитывать дистанционно верится с трудом.

ОТКРОЕМ 10 НОВЫХ ШКОЛ

- В сравнении с прошлым годом детей стало больше? В каких школах больше всего первых классов?

- В этом году в школы края зачислено более 37 тысяч первоклассников, а всего за парты сели более 330 тысяч обучающихся. Это на 7 тысяч больше, чем в прошлом году. Самая большая школа по числу первых классов - «Энергополис», это бывшая 59-я школа в микрорайоне Парковом. Здесь сформированы 15 первых классов. Мы построили новое здание для среднего и старшего звена, а начальной школе перешел действующий корпус, поэтому дети будут учиться в просторных и комфортных условиях.

Еще один новый корпус на 1100 мест достраивается для школы «Синтез», где после нового года мы также сможем разместить детей. Школа возводится в рамках нацпроекта «Образование» и находится в Кировском районе по ул. Юнг Прикамья. Новый корпус серьезно разгрузит существующий, куда 1 сентября пойдут 375 первоклассников.

В этом году в школы края зачислено более 37 тысяч первоклассников. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Еще одна переполненная школа - №55 - в микрорайоне Железнодорожном, в этом году здесь сформировано 11 первых классов. В ближайшей перспективе мы планируем строить здесь новую школу, что позволит решить вопрос с местами.

- Расскажите, какие новые школы откроются в этом году?

- С удовольствием расскажу, это наша гордость! В новом учебном году мы открываем школы в Перми (новый корпус школы «Фотоника»), в поселке Сылва в Пермском районе, в селе Кочево, в Чайковском и Березниках. Как видите, мы строим школы не только в краевой столице, но и по всему краю. Губернатор Дмитрий Махонин обращает особое внимание на тему оснащения сельских школ, их строительство. Для развития ребят очень важно заниматься в комфортных и современных условиях. Поэтому мы делаем все по выравниванию возможностей для получения качественного образования.

Еще четыре объекта мы планируем ввести до конца года. Это школы в Соликамске, деревне Малая Шадейка (это Лысьвенский городской округ), селе Порошево в Косинском районе и селе Мокино в Нытвенском городском округе.

Кроме этого, есть надежда, что успеем сдать школу Синтез раньше срока. По плану сдача объекта запланирована на 2022 год, но и мы, и строители стараемся, чтобы дети как можно скорее пошли в новую школу.

Одним словом, планы - огромные. Сдача новых объектов образования - непростая история. Но в этом году у нас намечается рекорд, такое количество школ мы не вводили в последние десять лет точно. Жители уже сейчас чувствуют позитивные изменения в сфере образования. И этому, безусловно, способствует реализация нацпроекта «Образование»,

- Пока новые школы только готовятся принять детей, многие образовательные учреждения работают с большим перегрузом. Как сказывается количество учеников на образовательном процессе?

- Здесь речь даже не о количестве детей в классах. Больше, чем позволяет площадь класса, учеников все равно не рассадишь. В такой школе в целом рационально организовать учебно-воспитательный процесс просто нереально.

В будущем все больше детей смогут учиться самостоятельно, используя виртуальные площадки лучших школ и университетов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В школах есть проектная деятельность, кружки, секции. На педагогов ложится огромная нагрузка, дети не имеют возможности в нормальных условиях заниматься дополнительным образованием.

К ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЮ ГОТОВЫ

- И нельзя забывать о противокоронавирусных мерах…

- Все меры, которые были введены в образовательных учреждениях еще в прошлом году, сохраняются и в этом. Перед началом учебного года во всех школах проведены генеральная уборка, проверка и очистка систем вентиляции, сформирован запас средств дезинфекции и дополнительно закуплены обеззараживатели воздуха.

Кроме этого, на входе в школу организована термометрия, расписание уроков составлено так, чтобы по возможности развести потоки детей и минимизировать контакты между классами.

Но самый главный вопрос, которым сегодня мы занимаемся в ежедневном режиме, - это вакцинация педагогического персонала. Педагоги входят в группу, которая в первую очередь подлежит вакцинации. К счастью, коллеги - люди ответственные, и относятся к этому требованию с пониманием: мы отвечаем не только за свою жизнь и здоровье, но и за здоровье детей.

- Сколько педагогов должны быть вакцинированы?

- Мы ставим задачу привить 100 процентов педагогов, за исключением тех, кто переболел в течение последних шести месяцев или имеет медотвод. На данный момент привито порядка 70% сотрудников от количества педагогов, подлежащих вакцинации. .

- Если все-таки случится ситуация, что придется вернуться к удаленному обучению, готовы ли к нему школы?

- Мы готовы. И прежде всего, функционально. Благодаря нацпроекту «Образование» в прошлом году мы значительно улучшили компьютерную базу. Докупили 3,8 тыс. новых компьютеров и ноутбуков, которые в случае необходимости сможем передать во временное пользование педагогам и ученикам. В этом году ожидается поставка еще 2,9 тыс. ноутбуков. И это не считая интерактивных комплексов, многофункциональных устройств и телевизоров, которые также поставляются в краевые школы.

Кроме этого, мы получили одобрение губернатора Пермского края и закупаем контент для ведения уроков, в том числе в дистанционном формате, который будет доступен педагогам. Это значительно облегчит задачу подготовки к урокам.

У нас уже есть своя платформа «Эпос», которая сопряжена с федеральной платформой «Сферум». Сейчас образовательный ресурс расширится, и им можно будет пользоваться для разных форматов обучения.

«НАШИ ВЫПУСКНИКИ – МОЛОДЦЫ!»

- Когда пандемия только началась, наладить онлайн-обучение было непросто. Особенно волновались за выпускников - подготовка к ЕГЭ шла порой в экстремальных условиях. Как оцениваете успехи ребят?

- По всем предметам наши показатели выше общероссийских. Особенно хорошие результаты ЕГЭ ребята показали по профильной математике, географии, информатике, обществознанию. Радуемся вместе с педагогами, детьми, родителями. Все они сделали все возможное и невозможное, чтобы достойно пройти итоговые испытания.

- Как много у нас детей, получивших высший балл по ЕГЭ сразу по нескольким предметам?

- Если говорить о стобалльниках, таких 116 человек, среди них три мульти-стобалльника. Это Илья Холкин и Мария Макеева из лицея №10, а также Олег Одинцов из школы 146-й школы.

Семья и детский сад дают достаточно, чтобы ребенок успешно учился в начальной школе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но хочу подчеркнуть, что мы гордимся не только теми, кто получил 100 баллов. У нас очень много ребят с высокими баллами: 90 баллов, 95 - это также гарантированное поступление почти на любую специальность. В этом году высокобалльных работ, это более 80 баллов, у нас 7500, в прошлом было 6300. Это говорит о том, что А: педагоги хорошо подготовили детей, Б: дети, чувствуя персональную ответственность, много занимались в школе и дома самостоятельно. Все ребята большие молодцы, спасибо им за такие результаты!

- То есть онлайн-обучение, в том числе, раскрыло для ребят дополнительные возможности обучения?

- Безусловно, эти полтора года дали всем нам мощное развитие и большой рывок вперед. Думаю, в будущем все больше детей какие-то предметы, языки начнут изучать самостоятельно, используя виртуальные площадки лучших школ и университетов, в том числе в мировых образовательных центрах. Школа будущего - это школа без границ и стен.

- Какие успехи у наших ребят при поступлении в вузы?

- С уверенностью можно сказать, что наши ребята конкурентоспособны при поступлении в любые вузы страны. Но и наши, пермские вузы считаются очень сильными, наша задача развивать их, чтобы как можно больше абитуриентов оставались учиться в регионе.

В этом году количество бюджетных мест увеличено и вузах, и ссузах, в том числе на самые востребованные специальности. Например, в вузах в этом году на 550 человек больше смогут учиться на бюджете, всего в бакалавриате и специалитете более 5,9 тыс.бюджетных мест. В СПО количество бюджетных мест выросло более чем на 1,5 тыс. – доступно порядка 14,7 тыс.мест.

- Студенты также начнут учебу очно?

- Это решение принимается на федеральном уровне, но с учетом эпидемиологической ситуации на местах. Поэтому чем лучше будет ситуация в Перми, в крае, тем больше шансов учиться очно. Я надеюсь на ответственность преподавателей и студентов, которые также подлежат вакцинации. Пандемия затронула и молодых людей. Чтобы не заболеть и не быть носителем вируса, нужно обязательно сделать прививку.

НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГА НА РЕПЕТИТОРОВ

- Что посоветуете ребятам, которым еще только предстоит определиться с выбором профессии?

- Самое главное - определиться с этим выбором уже сейчас. В этом году мы запускаем новый проект - «Открытый университет», в котором будут участвовать 5 пермских вузов, со следующего года присоединится Пермский государственный медицинский университет. Это бесплатная возможность для каждого ученика получить дополнительные знания и подготовиться к поступлению. По 300 человек будут обучаться очно, остальные желающие - дистанционно: слушать лекции, выполнять задания, проверять, разбирать ошибки с педагогами. Не тратьте деньги на репетиторов, все лучшие педагоги будут здесь.

- Давайте поговорим и о самых маленьких. Сейчас дети зачисляются в первые классы исключительно по месту жительства. Почему, на ваш взгляд, это правильно? А если в обычной школе не разглядят будущего вундеркинда?

- Я абсолютно уверена, что это правильно. Ранняя профессионализация наносит большой вред ребенку. В таком возрасте ни родители, ни сами дети не знают, какие способности откроются у ребенка. Нужно прожить определенную жизнь - хотя бы окончить начальную школу, а лучше 6 - 7-й класс, чтобы определиться с профильным образованием.

- Есть ли возможность у ребенка поступить в профильный класс после начального звена? Как правило, в статусных школах мест нет.

- В школах, которые развивают профильное образование, мы будем объявлять дополнительный прием в 5-е классы. С учетом построенных школ, такая возможность есть. Допустим, в школе уже есть четыре класса в параллели, еще один класс формируется из детей со всего города.

РАЗВИВАЙТЕ У РЕБЕНКА ЭРУДИЦИЮ, А НЕ УЧИТЕ ЧТЕНИЮ

- Готовый к первому классу ребенок - это какой ребенок?

- Я считаю, что семья и детский сад дают вполне достаточно, чтобы ребенок успешно учился в начальной школе. Посещение воскресной школы и поступление именно в эту школу - не связанные между собой вещи. В воскреску можно водить ребенка с целью его дополнительного развития, но не для того, чтобы научить тому, что будут проходить в школе. Они достаточно получают знаний и формируют необходимые навыки в детском саду. Больше сил и времени надо уделить воспитанию и развитию эрудиции, она очень пригодится в жизни.

- А себя вы помните в первом классе?

- Помню себя очень хорошо, помню свои неправильные амбиции. У меня плохо получалось писать букву «Р», и мне из-за нее ставили четверки. Я воспринимала эту оценку как двойку и очень расстраивалась. Закончилось все тем, что я целыми тетрадками рисовала «Р».

- Что пожелаете родителям, которые впервые ведут своих детей в первый класс?

- Хочу пожелать быть более спокойными в отношении удач или неудач, которые будут случаться в учебе у ваших детей. Сейчас оценки – это не главное. Не надо пытаться из всех детей моментально сделать отличников. Пусть они полюбят школу и процесс обучения. У нас очень хорошие школы и вы отдаете детей в надежные руки.