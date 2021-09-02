В школах Перми обещали устроить «огненное представление»

Сообщения с угрозами пришли в две школы Перми. Фото: Василий Вахрин

В Перми 1 сентября на электронные адреса директоров двух школ прислали сообщения с угрозами. Их получили школа на Гайве и в микрорайоне Заозерье. По информации источника "КП", в письмах отправители назвали систему образования «чертов режим» рассказали, что в школах и колледжах города запланировано «выступление» участников. Там, где пройдут линейки, якобы, произойдет «огненное представление», которое повергнет всех в ужас.

Письма с угрозами передали спецслужбам. Сотрудники выехали в школы, детей эвакуировали, здания проверили. Ничего подозрительного не нашли.

А в Министерстве территориальной безопасности напоминают, что за совершение заведомо ложных сообщений об актах терроризма Уголовным Кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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