1 сентября в школы Перми пришли сообщения о минировании

В несколько школ Перми пришли сообщения о минировании.
Фото: Сергей МОРКОВКИН
В несколько школ Перми 1 сентября поступили сообщения о минировании. Об этом сообщает Министерство территориальной безопасности региона.
- На электронные почтовые ящики нескольких учебных заведений Перми поступили анонимные сообщения о готовящихся преступлениях, нацеленных на срыв праздничных мероприятий, приуроченных к дню знаний, сообщили в Минтербезе.
Специальные службы приняли меры, чтобы обеспечить безопасность граждан. Органы правопорядка провели проверку сообщений. Угроз жизни и здоровью населения нет.
В социальных сетях 1 сентября появилась информация, что прошла эвакуация школы в селе Лобаново, а также в микрорайоне Гайва.
В ведомстве напоминают, что за совершение заведомо ложных сообщений об актах терроризма Уголовным Кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.