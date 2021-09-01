1 сентября в школы Перми пришли сообщения о минировании

В несколько школ Перми пришли сообщения о минировании. Фото: Сергей МОРКОВКИН

В несколько школ Перми 1 сентября поступили сообщения о минировании. Об этом сообщает Министерство территориальной безопасности региона.

- На электронные почтовые ящики нескольких учебных заведений Перми поступили анонимные сообщения о готовящихся преступлениях, нацеленных на срыв праздничных мероприятий, приуроченных к дню знаний, сообщили в Минтербезе.

Специальные службы приняли меры, чтобы обеспечить безопасность граждан. Органы правопорядка провели проверку сообщений. Угроз жизни и здоровью населения нет.

В социальных сетях 1 сентября появилась информация, что прошла эвакуация школы в селе Лобаново, а также в микрорайоне Гайва.

В ведомстве напоминают, что за совершение заведомо ложных сообщений об актах терроризма Уголовным Кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.