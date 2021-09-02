В Прикамье для всех студентов с сентября снижают тарифы на связь

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Воспользоваться предложением могут учащиеся колледжей, техникумов, ВУЗов и других учебных заведений в возрасте от 14 лет. Для подключения на тарифы #БезПереплат достаточно обратиться в любой салон компании с 3 сентября и предъявить студенческий билет.

- В прошлом году накануне учебного года мы предложили скидку московским студентам – предложение оказалось востребованным, и теперь студенты во всех российских регионах смогут пользоваться мобильной связью на максимально выгодных условиях, - пояснили в пресс-службе компании.

Предложение распространяется как на действующих, так и на новых абонентов МегаФона. При подключении можно выбрать подходящий тариф с необходимым количеством включенных минут, гигабайт интернета и дополнительных преимуществ – скидка 20% будет применяться к любому тарифу линейки #БезПереплат.

По данным аналитиков МегаФона, молодежная аудитория в возрасте от 14 до 25 лет всё чаще использует для связи мобильный интернет. За последние два года интернет-трафик в этой категории пользователей вырос в 3 раза, в то время как голосовой трафик — на 30 процентов.

Лидеры по трафику среди молодежи – Москва и область, Санкт-Петербург, Самара, Краснодар и Екатеринбург. Студенты предпочитают общаться, в том числе совершать голосовые вызовы, в мессенджерах. Наиболее популярные – Whatsapp, Telegram и Viber. На всех тарифах линейки #БезПереплат мессенджеры не расходуют пакет интернета и остаются доступными даже при нулевом и отрицательном балансе.