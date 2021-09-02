В Пермском крае коронавирус обнаружили в 32 территориях за сутки

Всего в Пермском крае выявлено 88239 жителей с коронавирусной инфекцией. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском каре за сутки жителей с коронавирусной инфекцией обнаружили в 32 территориях, заболели – 472 человека. Больше всего случаев выявлено в Перми – 156.

На втором месте – Пермский муниципальный район, там 42 заболевших. На третьем месте – Чусовской городской округ - 32 случая.

В Березниках коронавирус у 27 жителей, в Добрянском городском округе – у 26, в Суксунском городском округе – у 25, в Кудымкаре – у 20.

В Лысьвенском городском округе заболели 18 человек, в Краснокамском городском округе – 16, в Красновишерском городском округе – 15, в Соликамском городском округе – 14.

По 11 положительных тестов в Кишертском и Кудымкарском муниципальных округах. В Кунгуре - 8, в Верещагинском городском округе и Юрлинском муниципальном округе – по 7, в Очерском городском округе – 6, в Юсьвинском муниципальном округе – 5. По 4 случая в Кунгурском муниципальном районе и Нытвенском городском округе, по 3 – в Березовском муниципальном округе и Чайковском, по 2 – в Ординском муниципальном округе и Оханском городском округе.

По одному заболевшему в ЗАТО Звездный, Кизел, Большесосновский муниципальный район, Октябрьский и Чердынский городские округа, а также Александровский, Бардымский и Частинский муниципальные округа.

Всего в Пермском крае выявлено 88239 жителей с коронавирусной инфекцией.