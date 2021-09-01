За три года новоселами станут более шести тысяч молодых семей Прикамья

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудил с заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Юрием Гордеевым реализацию в Пермском крае программы «Молодая семья» и национального проекта «Жилье и городская среда», а также планы по жилищному строительству и развитие инфраструктуры застраиваемых территорий.

- Улучшение жилищных условий граждан – одна из приоритетных задач Минстроя, и здесь наша работа с региональными властями идет в очень тесной связке, - отметил Юрий Гордеев. - Очень важна как инициативность регионов в стремлении решать жилищные вопросы жителей, так и командная работа в проработке этих вопросов на всех этапах. В Пермском крае такая инициативность со стороны властей есть и по линии нашего ведомства она поддерживается реализацией ряда госпрограмм.

Одной из важнейших задач властей Прикамья является улучшение жилищных условий молодых семей с детьми. Средства на эти цели направляются за счет федеральной программы - в размере 35% от средней стоимости жилья и за счет региональной – в размере 10%. В общей сложности в прошлом году сертификаты на выплаты получили более 2 тысяч супружеских пар.

- В 2021 году за счет консолидированного бюджета на реализацию программы «Молодая семья» выделено более 700 миллионов рублей, что позволит улучшить жилищные условия порядка 2,4 тысячам семей, - обозначил Дмитрий Махонин. - Однако поддержки ждут еще более 4 тысяч заявителей. Мы готовы при соответствующем федеральном финансировании осуществить все выплаты в течение трех лет.