МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Пермском крае

В Пермском крае 2 сентября пройдут грозы. Фото: Иван Макеев

В Пермском крае 2 сентября изменится погода. МЧС по Пермском краю предупреждает жителей. В четверг возможна гроза и порывы ветра 15-18 м/с. Соблюдайте правила безопасности.

Напомним, сотрудники ГИС-центра ПГНИУ сообщили, что в первый месяц осени температура воздуха в Прикамье ожидается ниже климатической нормы на 1,5-2 градуса и наступивший сентябрь станет самым холодным с 2008 года.

С 5 сентября и до середины месяца в регион придет арктический воздух, что чревато сильным и продолжительным похолоданием. Днем столбик термометра может опускаться до +5…+10 градусов.

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