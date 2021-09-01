Наступивший сентябрь будет самым холодным в Прикамье с 2008 года

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В ГИС-центре ПГНИУ представили долгосрочный прогноз на сентябрь. По расчетам метеорологов, температура в Прикамье ожидается ниже климатической нормы на 1,5-2 градуса и наступивший сентябрь станет самым холодным с 2008 года.

С 5 сентября и до середины месяца в регион придет арктический воздух, что чревато сильным и продолжительным похолоданием. Днем столбик термометра может опускаться до +5…+10 градусов. Осадки – небольшие и умеренные.

Количество осадков за месяц ожидается в пределах 100-120 % от нормы. Бабье лето в регионе наступит в случае смещения центра антициклона с европейской части России на восток.