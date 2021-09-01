В Перми 20-летнего парня сняли с перил Коммунального моста

Молодой человек перелез через перила моста и хотел совершить суицид. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми 1 сентября около 3.20 очевидцы увидели, как молодой человек перелез через перила Коммунального моста. Понимая, что намерения у парня не добрые, они вызвали экстренные службы. На вызов приехали спасатели и полиция, информация подтвердилась.

20-летенего юношу уговорили не падать в воду, сотрудники помогли ему перелезть через перил моста и доставили в отдел полиции.

Напомним, в июле похожие события развивались с 40-летним мужчиной. Очевидцы вызвали на помощь полицию и спасателей. Через несколько минут рядом с расстроенным мужчиной были люди в погонах, а под мостом, на всякий случай, дежурил катер со спасателями. Разговор с мужчиной не складывался - он кричал и никого к себе не подпускал, но в этот момент по мосту со службы ехал инспектор патрульно-постовой службы 7 роты полка УМВД России по городу Перми лейтенант полиции Александр Шардин, который разрешил непростую ситуацию

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