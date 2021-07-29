Уволили с работы и изменила жена: в Перми полицейский отговорил мужчину от суицида

В Перми полицейский спас мужчину на Коммунальном мосту. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

День 26 июля у 40-летнего пермяка Алексея* не задался с самого утра. Мужчина один за другим получал удары судьбы. Сначала в виде увольнение с работы, а потом узнал, что супруга променяла его на другого. Александр был не готов к такому повороту событий, в отчаянии он пошел на Коммунальный мост и перелез через перила. Очевидцы вызвали на помощь полицию и спасателей. Через несколько минут рядом с расстроенным мужчиной были люди в погонах, а под мостом, на всякий случай, дежурил катер со спасателями. Разговор с мужчиной не складывался - он кричал и никого к себе не подпускал.

В этот момент по мосту со службы ехал инспектор патрульно-постовой службы 7 роты полка УМВД России по городу Перми лейтенант полиции Александр Шардин. Он тут же остановился и поспешил на помощь коллегам.

Полицейский быстро нашел общий язык с мужчиной. Он убедил его не совершать необдуманный поступок. Алексей перелез через ограждение на тротуар и лейтенант предложил ему сесть в свой автомобиль и двоезти до дома. По дороге мужчина рассказал полицейскому о трудностях, произошедших в его жизни.

Дома Алексей собрал свои вещи, все это время полицейский ждал его внизу. Потом довез до автовокзала и купил билет на автобус, чтобы тот поехал к родителям. Когда Алексей доехал до места, он позвонил полицейскому и сказал, что с ним все в порядке.

Лейтенант Александр Шадрин смог найти общий язык с мужчиной и отговорил его от необдуманного поступка. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали, что это не первый случай, когда лейтенанту Шадрину приходится спасать человека. Несколько лет назад, в декабре, Александр прибыл на вызов. В квартире ссорились сожители. Выяснилось, что со стороны улицы, едва держась за прутья балконной решетки, стоит мужчина, который предупредил, чтобы к нему никто не приближался. Александр начал переговоры. Почти три часа он убеждал мужчину одуматься.

- В сильный мороз мужчина стильно продрог до костей, он держался за прутья из последних сил, - вспоминает Александр Шадрин. - Мгновение – он сорвался и повис, держась руками за основание балкона. Я выбил окно застекленного балкона и наклонился к нему. В этот момент одна его рука соскользнула, и я едва успел ухватить его за вторую. Тут подоспели коллеги, не знаю, как мне удалось его удержать, ведь мужчина был крупнее меня, но все закончилось благополучно.

Придя в себя, мужчина первым делом пожал руку полицейскому и поблагодарил.

*Имя героя публикации изменено.