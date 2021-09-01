Комбинат «Свеза» в Уральском подготовил детям подарки к новому учебному году

Фото предоставлено комбинатом "Свеза".

1 сентября наступило по расписанию. Для того чтобы этот радостный и для многих долгожданный праздник прошел в хорошем настроении, комбинат «Свеза» в Уральском позаботился о полезных подарках для детей сотрудников, а также подготовил ряд приятных сюрпризов для школьников и их родителей и помог с ремонтом школы и организацией досуговых пространств.

«Свеза» традиционно помогает подготовиться к школе ученикам и их родителям. На протяжении многих лет существует добрая традиция дарить наборы первоклассника. В Уральском в этом году наборы получили 82 сотрудника комбината, дети которых отправились в первый класс. Подарки малышам вручили на детском празднике, организованном «Свезой» и Центром детского творчества. Здесь же для ребят был организован праздник с подвижными и играми и мастер-классом.

Для школьников подготовили приятные сюрпризы.

Готовиться к новому учебному году начали еще во время каникул - «Свеза» помогла МБОУ СОШ п. Уральский с заменой школьного ограждения. Благодаря этой помощи дети смогут учиться в комфортных и безопасных условиях, а учебное учреждение будет соответствовать необходимым требованиям и нормам.

В поселке Уральский появился современный хоккейный корт.

Но не только общеобразовательные школы нуждаются в обновлении. Учреждения дополнительного образования также принимают учеников в начале осени. Поэтому крайне важно привести в порядок и их помещения. Так, после реализации с участием «Свезы» проекта «Акватория творчества» в Центре детского творчества поселка появились долгожданная сцена и хореографический станок. С появлением нового оборудования более сотни школьников еженедельно смогут проходить оздоровительный курс и выполнять спортивные и хореографические упражнения. Это позволят расширить охват аудитории кружков и объединений ЦДТ почти в 3 раза.

Поддержка здорового образа жизни, особенно среди детей и молодежи, является приоритетным для компании направлением развития. Поэтому «Свеза» активно поддерживает инициативы населения и местных властей по организации пространств, где подрастающее поколение могло бы с пользой проводить досуг. В этом году завершилось обновление хоккейного корта в Уральском. Комбинат дополнительно профинансировал замену освещения, изготовление и установку новой скамьи для запасных и мобильных трибун. Это позволит спортсменам проводить тренировки и массовые катания в вечернее время в комфортных условиях, а зрителям – наблюдать за хоккейным матчем на безопасном расстоянии.

НАША СПРАВКА

«Свеза» — российская компания, которая производит высококачественную кастомизированную продукцию из возобновляемых лесных ресурсов. «Свеза» − мировой лидер на рынке березовой фанеры, продукция которой завоевала доверие потребителей в более чем 90 странах мира на пяти континентах. Фанера компании используется в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, производстве магистральных автоприцепов, высокоскоростных поездов и СПГ-танкеров, при создании экологичной мебели и стильных интерьеров.