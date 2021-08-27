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Происшествия27 августа 2021 17:53

«Летел с черным дымом с хвоста». Очевидцы рассказали о падении Су-24 в Пермском крае

Военный самолет разбился в Верещагинском районе
Анна Маркова
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Кадр видео из социальной сети.

Кадр видео из социальной сети.

В Пермском крае вблизи деревни Кривчаны в пятницу упал военный самолет Су-24. По информации Минобороны пилоты успели катапультироваться. Полет выполнялся без боекомплекта.

- Мы видели, что самолет на большой скорости и с гулом, летел низко с черным дымом с хвоста, - говорит Вера Филиппова. - Мы находимся в Карагайском районе и летел прямо над нами. Слава Богу летчики спаслись.

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