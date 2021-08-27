«Летел с черным дымом с хвоста». Очевидцы рассказали о падении Су-24 в Пермском крае

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В Пермском крае вблизи деревни Кривчаны в пятницу упал военный самолет Су-24. По информации Минобороны пилоты успели катапультироваться. Полет выполнялся без боекомплекта.
- Мы видели, что самолет на большой скорости и с гулом, летел низко с черным дымом с хвоста, - говорит Вера Филиппова. - Мы находимся в Карагайском районе и летел прямо над нами. Слава Богу летчики спаслись.
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