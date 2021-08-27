На Красавинском мосту образовалась пробка из-за ДТП

ДТП произошло утром в пятницу. Фото: кадр видео Вконтакте chp_dtp_perm.

В Перми на Красавинском мосту в пятницу образовалась пробка. Очевидцы сообщают, что в примерно в 10.30 на дороге произошло ДТП. Столкнулись большегруз и легковушка. Из-за этого проезжая часть сузилась с трех полос до одной. Автомобилистам, направляющимся в сторону Перми, в ближайшее время лучше выбрать другой путь для проезда.

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