В Перми с 28 августа полностью восстановят проезд на улице Попова

В Перми улица Попова полноценно для проезда будет открыта 28 августа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Перми в субботу, 28 августа, будет запущено полноценное движение в обе стороны по улице Попова в районе Коммунального моста. Об этом сообщил глава Перми Алексей Дёмкин, отвечая на вопросы жителей города в социальных сетях.

- Работы уже завершаются, - сообщил мэр. - После окончания реконструкции на улице Попова появится дополнительная полоса для движения общественного транспорта (в сторону от улицы Петропавловской к Коммунальному мосту) на участке от улицы Петропавловской до остановки «улица Окулова» (расположенной между улицей Монастырской и улицей Окулова).

Количество полос движения к улице Петропавловской станет больше. Изменится схема движения на подъем, которая будет уходить в улицу Монастырскую.