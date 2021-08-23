«Мое поведение было недостойным». Депутат Алексей Бурнашов обратился к жителям Пермского края

Парламентария задержали в центре Перми. Фото: Фейсбук Алексея Бурнашова.

Депутат Государственной думы Алексей Бурнашов сегодня, 23 августа, написал пост в социальной сети, в котором обратился к жителям Пермского края. Напомним, 8 июля на улице Окулова в центре Перми он был задержан. В правоохранительных органах сообщили, что парламентарий на своем «Мерседесе» нарушение правила дорожного движения и его остановили сотрудники ГИБДД.

После того, как депутат вышел из машины, полицейские обнаружили у него признаки опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование. Но Алексей Бурнашов начал сопротивляться, нецензурно выражаться, поэтому его и задержали.

Вот что написал сегодня парламентарий:

«Дорогие земляки, друзья, коллеги!

Я глубоко сожалею о произошедшей ситуации и хочу принести свои искренние извинения, в особенности, сотрудникам ГИБДД и всем, кто стал невольным очевидцем произошедшего.

К сожалению, в данной ситуации, поддавшись воле эмоций, я произнёс нелицеприятные и недопустимые высказывания, что в другой ситуации показалось бы мне совершенно возмутительным.

Я признаю, что мое поведение было недостойным, и прошу прощения у всех, кого задели мои слова.

Признаю, что подобное поведение недопустимо. У каждого в жизни случаются неприятные ситуации и нужно уметь контролировать свои эмоции, не принося вреда окружающим.

Я буду благодарен вам за понимание. Спасибо».

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