В Пермском крае рабочий погиб в канализационном коллекторе

В Чусовом в коллекторе погиб рабочий. Фото: архив "КП"

В Чусовом 20 августа во время промывки канализационного коллектора погиб слесарь аварийно-восстановительный работ МУП «Горводоканал». Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Пермском крае.

Специалисты приступили к расследованию смертельного несчастного случая.

- По результатам расследования несчастного случая будут приняты меры административного характера и направлены материалы в следственные органы, - сообщает инспекция.

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