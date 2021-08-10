«Принял за бревно». В Пермском крае 41-летнего рабочего разрезал станок

Предприятие, где случилось происшествие. Фото предоставлено очевидцем

В Гремячинске в ночь на 10 августа погиб 41-летний мужчина. Трагический случай произошел на деревообрабатывающем предприятии «ПЛПК».

Погибший мужчина работал на лущильном станке около полутора лет. Принцип работы станка таков: бревно вращается вокруг собственной оси, а древесина режется на волокна. Станок выполняет срез тонкой ленты древесины при помощи широкого резца.

По информации источника, в какой-то момент рабочий заметил, что в станке что-то застряло, чтобы исправить это, мужчина, нарушив правила безопасности, не выключил станок и полез устранять проблему.

- По предварительной информации, станок сработал автоматически, когда рабочий залез в него, его голову он распознал, как бревно, мужчина скончался на месте от полученных травм, - сообщили в Государственная инспекция труда в Пермском крае. – На место происшествия выехал инспектор для проведения расследования, его результаты будут известны через 15 дней.

Погибший мужчина. Фото предоставлено очевидцем

Один из работников предприятия сообщил «КП», что ООО «ПЛПК» выполняет крупный заказ. На нем работают в три смены заключенные и наемнорабочие - производят фанеру.

- 41-летний станочник полез туда, куда ему не следовало, - говорит источник. - Он пытался выполнить не свою работу, так как техников не хватает, на предприятии большая текучка. Мужчина жил с девушкой, она работает в соседнем цеху. Рабочие говорят, что это не первый случай на предприятии, когда гибнет рабочий.

- По факту произошедшего следственный комитет инициировал проверку, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - Устанавливаются обстоятельства произошедшего.