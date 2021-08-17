В Пермском крае нашли скелет пропавшего полтора года назад мужчины

В Пермском крае окончены поиски 68-летнего мужчины.

В Пермском крае окончены поиски 68-летнего мужчины. Поисковый отряд «Регион 59» сообщает, что он найден погибшим.

По информации источника, причины смерти предстоит выяснить экспертам, так как мужчину искали бполтора года, найдены были лишь его останки.

Напомним, мужчина ушел из дома в поселке Чусовские городки в начале февраля и пропал. Также на этой неделе волонтеры сообщили, что в Гайнском районе окончены поиски 49-летнего мужчины. К несчастью, он найден погибшим.